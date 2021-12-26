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Na boate

Francieli Padilha, suposto caso de Fernando, se pronuncia sobre rompimento de Maiara

A massoterapeuta se pronunciou sobre as acusações que vem sofrido. Ela foi associada ao fim do relacionamento dos músicos por aparecer ao lado de Fernando em uma foto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 08:45

Francieli Padilha
Francieli Padilha foi associada ao fim do relacionamento dos músicos por aparecer ao lado de Fernando em uma foto Crédito: Reprodução @fran_padilhaaa
A massoterapeuta Francieli Padilha, suposto affair de Fernando Zor e causa do término de Maiara, se pronunciou na noite deste sábado (25) sobre as acusações que vem sofrido.
A guarapuavana foi associada ao fim do relacionamento dos músicos por aparecer ao lado de Fernando em uma foto e ter dançado com ele em um bar da cidade paranaense, após um show do cantor.
Ela postou vídeos nos stories de seu perfil para explicar o que, de fato, aconteceu. A massoterapeuta reforça que o cantor disse que estava solteiro e que foi ele quem a convidou para dançar - e não o contrário, como estão especulando.
"O povo está descendo a lenha em mim e eu quero falar que deveriam estar falando isso para o Fernando, e não para mim. Eu não sei o que parece no Instagram, mas sou mãe solteira, tenho dois filhos, ajudo a cuidar da minha mãe que tem câncer, eu trabalho, estudo, me esforço um monte", afirmou. "Eu sou solteira, cuido da minha vida, não tenho tempo de cuidar da vida dos outros."
Diante de toda essa situação, a irmã gêmea de Maraisa afirmou na noite de sexta (24), que tinha ganhado "dois par [sic] de chifre no Natal!" e, segundo a assessoria da dupla, ela teria terminado o relacionamento.
Ao colunista Leo Dias, ele diz que tudo se tratou de um mal-entendido e que a cantora se deixou levar por rumores.
Segundo ele, Maiara está sem falar com ele há dois dias e o bloqueou em todas as redes sociais. "Nunca houve nada! Eu nunca traí ela", disse Fernando, acrescentando que a irmã, Maraisa, também não responde suas mensagens. "Ela [Maiara] tá naquele momento 'dela', fora de si, e não adianta, eu não quero ficar falando, retrucando, porque é muita coisa, sabe? É duro! Porque não aconteceu nada, nada!"

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