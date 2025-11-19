Editorias do Site
Fiuk afirma que foi deixado de fora de próprio projeto e reage: 'O filme é meu e a história é minha'

Ator diz que mudanças no rumo do filme foram feitas sem sua consulta e que não tem acesso ao material já gravado

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:43

Fiuk afirma que foi deixado de fora de próprio projeto Crédito: Reprodução/Instagram/@fiuk

Fiuk, 35, surpreendeu os seguidores na noite de terça-feira (18) ao contar que foi tirado de um filme que ele mesmo havia criado. O projeto, inspirado no clima da franquia "Velozes e Furiosos", acompanha a turma do drift - modalidade em que os carros fazem curvas derrapando e levantando fumaça. O longa ainda não tem data de lançamento.

Nos stories, o ator e cantor explicou que um desentendimento com parte da equipe acabou tirando tudo do eixo. Sem entrar em detalhes, ele afirmou que chamou algumas pessoas para trabalhar ao seu lado e esse grupo decidiu seguir com o filme sem ele e mudar vários aspectos da produção. "Mudaram rumos, mudaram até o nome, ignoraram tudo o que a gente tinha combinado", escreveu.

Fiuk também afirmou que seu nome e sua história estariam sendo usados sem permissão nas negociações. Segundo ele, nem mesmo os materiais gravados, contratos ou documentos chegaram às suas mãos. "Hoje eu não tenho acesso a nada do que eu criei", desabafou o participante do BBB 21.

Mesmo chateado, o artista fez questão de mostrar que não pretende desistir do projeto - nem do sonho. "Não estou aqui para me vitimizar. Sigo com a minha verdade e com meu propósito", disse. E completou: "Se tentaram tirar meu sonho de mim, é porque ele deve ser grande. Vou recomeçar quantas vezes for preciso. O filme é meu, a história é minha."

