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Luto

Fisiculturista que comia 16 mil calorias por dia morre de parada cardíaca

Bielorrusso Illia 'Golem' Yefimchyk passou mal antes de um treino e chegou a ser socorrido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 19:48

Biolorrusso Illia 'Golem' Yefimchyk tinha 36 anos
Biolorrusso Illia 'Golem' Yefimchyk tinha 36 anos Crédito: Reprodução/Instagram
Illia 'Golem' Yefimchyk, um famoso fisiculturista das redes sociais, morreu aos 36 anos na última sexta-feira (6) e só agora a notícia foi divulgada pela mulher do biolorusso, Anna Yefimchyk . O atleta faleceu em decorrência de uma parada cardíaca
Segundo o canal de notícias Nexta, Golem passou mal antes de um treino e foi socorrido por amigos que usaram até um helicóptero para levá-lo a um hospital de referência no país. Os médicos conseguiram ressuscitá-lo, porém, dois dias depois, ele teve novo problema no coração e logo em seguida a morte cerebral foi anunciada
Illia tinha 1,85 m de altura e 160 kg. Para manter o corpo musculoso, ele comia sete vezes ao dia, um total de 16 mil calorias, segundo o site Fitness Volt, especializado em fisiculturismo.

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