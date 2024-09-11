Fisiculturista que comia 16 mil calorias por dia morre de parada cardíaca

Biolorrusso Illia 'Golem' Yefimchyk tinha 36 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Illia 'Golem' Yefimchyk, um famoso fisiculturista das redes sociais, morreu aos 36 anos na última sexta-feira (6) e só agora a notícia foi divulgada pela mulher do biolorusso, Anna Yefimchyk . O atleta faleceu em decorrência de uma parada cardíaca

Segundo o canal de notícias Nexta, Golem passou mal antes de um treino e foi socorrido por amigos que usaram até um helicóptero para levá-lo a um hospital de referência no país. Os médicos conseguiram ressuscitá-lo, porém, dois dias depois, ele teve novo problema no coração e logo em seguida a morte cerebral foi anunciada