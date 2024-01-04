Filha de João Carreiro lamenta morte do pai, morto aos 41 anos

"Você sempre foi o melhor pai que eu poderia ter. Todos nossos momentos ficarão eternizados no meu coração. Espero que aí no céu toque muito Tião Carreiro, disse. "Sei que eu nunca fui muito de demonstrar, mas todos os passeios de carro em que você viu se eu tinha acertado as notas e me deu bronca por fazer a oitava são especiais para mim. Guardarei para sempre você em mim."