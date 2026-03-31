BBB 26

Favorita para sair da casa, Solange Couto ganha apartamento

Além dela, Boneco e Samira também conquistaram imóvel durante o programa

Publicado em 31 de março de 2026 às 10:15

Solange Couto ganha apartamento no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

O Top 10 do BBB 26 teve um começo de semana diferente. Na noite desta segunda-feira (30), ao invés do tradicional sincerão, os brothers se depararam com uma dinâmica de patrocinador que presenteou uma pessoa com um apartamento.

O apresentador Tadeu Schmidt guiou os brothers à parte externa da casa, relembrou que Leandro Boneco já venceu um imóvel no reality, em atividade de comemoração de 50 dias do programa, e deu as chaves do apartamento conquistado por Samira Sagr após sister chegar ao Top 10.

Depois, o jornalista contou que os outros oito participantes também teriam a chance de ganhar uma casa própria. Eles sortearam um número cada e se revezaram em uma dinâmica de sorte.

Na fase final, Gabriela Saporito, Marciele Albuquerque e Solange Couto disputaram o prêmio, que foi vencido pela atriz global. A carioca dedicou o imóvel para seus filhos. Emparedada, Solange é a favorita para deixar o reality na noite desta terça-feira.

Tadeu ainda anunciou uma novidade para os brothers: o patrocinador decidiu presentear também os três finalistas do programa com uma casa própria. Caso Boneco, Solange ou Samira chegarem ao pódio, eles se tornarão proprietários de dois imóveis.

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