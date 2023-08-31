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Violência

Fã presta queixa contra 50 Cent após ser atingida por microfone de cantor durante show, diz jornal

Mulher na plateia afirma que artista lançou objeto para o alto em apresentação em Los Angeles
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 14:48

O rapper 50 Cent foi atração do primeiro dia do Festival Planeta Brasil 2022
Fã que estava na plateia do show do cantor 50 Cent prestou um boletim de ocorrência contra o artista, na noite de quarta-feira (30). Crédito: Festival Planeta Brasil
Uma fã que estava na plateia do show do cantor 50 Cent em Los Angeles, Estados Unidos, prestou um boletim de ocorrência contra o artista, na noite de quarta-feira (30). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o momento em que ele arremessa um microfone.
Segundo o jornal TMZ, o objeto teria atingido uma mulher que estava na plateia, causando uma laceração em seu rosto. A publicação ainda afirma que os policiais acreditam que o cantor jogou o objeto em direção a uma área restrita que fica reservada para a produção após se irritar com a falha do microfone.
A cantora Cardi B recentemente passou pelo mesmo. Ela perdeu a paciência após ser atingida por um copo de bebida durante uma apresentação em Las Vegas, em julho. A polícia da cidade abriu uma investigação, mas o caso foi encerrado sem nenhuma acusação.

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