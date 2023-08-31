Fã presta queixa contra 50 Cent após ser atingida por microfone de cantor durante show, diz jornal

Fã que estava na plateia do show do cantor 50 Cent prestou um boletim de ocorrência contra o artista, na noite de quarta-feira (30). Crédito: Festival Planeta Brasil

Uma fã que estava na plateia do show do cantor 50 Cent em Los Angeles, Estados Unidos, prestou um boletim de ocorrência contra o artista, na noite de quarta-feira (30). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que o momento em que ele arremessa um microfone.

Segundo o jornal TMZ, o objeto teria atingido uma mulher que estava na plateia, causando uma laceração em seu rosto. A publicação ainda afirma que os policiais acreditam que o cantor jogou o objeto em direção a uma área restrita que fica reservada para a produção após se irritar com a falha do microfone.

A cantora Cardi B recentemente passou pelo mesmo. Ela perdeu a paciência após ser atingida por um copo de bebida durante uma apresentação em Las Vegas, em julho. A polícia da cidade abriu uma investigação, mas o caso foi encerrado sem nenhuma acusação.