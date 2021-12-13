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Fã obcecado de Kylie Jenner invade mansão para pedir modelo em casamento

Homem foi preso após dar de cara com vizinho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:30

Kylie Jenner tem casa invadida por fã
Kylie Jenner tem casa invadida por fã Crédito: Reprodução/ Instagram @kyliejenner
Um fã obcecado pela modelo e empresária Kylie Jenner, 24, acabou preso depois de invadir a mansão dela com o intuito de pedi-la em casamento.
Segundo o TMZ, o rapaz de 23 anos que não teve a identidade revelada pulou uma cerca de uma casa e bateu na porta da casa que ele achou que seria de Jenner com um buquê de flores na mão.
Porém, ele errou de casa e deu de cara com um vizinho dela que chamou a polícia imediatamente. O homem acabou detido por invadir uma propriedade privada.
Essa não é a primeira vez nesse ano que algo desse tipo acontece. Em junho, um homem de 35 anos foi preso após invadir a casa de Kylie em Los Angeles, de acordo com o portal de notícias americano TMZ. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que ele se recusou a deixar a propriedade até ter uma chance de se declarar para a modelo e empresária.
Os seguranças da estrela do reality show Keeping Up with the Kardashians, claro, não deram importância aos pedidos do homem e logo chamaram as autoridades. Kylie não estava em casa na hora do incidente.
Ainda de acordo com a publicação, esse mesmo sujeito já havia sido visto nos arredores do imóvel antes --mas essa é a primeira vez que a polícia precisou ser envolvida. Ele foi levado à delegacia por invasão de propriedade e depois liberado.
Kylie confirmou que está grávida do segundo filho com o rapper Travis Scott, 30. Ela compartilhou no Instagram um vídeo com registros dela mostrando o teste de gravidez para o marido, fazendo ultrassom e contando para a mãe, Kris Jenner.
Kylie e Travis são pais de Stormi, 3, que aparece em várias cenas do vídeo, acompanhando os pais nas consultas, beijando a barriga da mãe e entregando o ultrassom para a avó. "Você está pronto para ir ao médico da mamãe?" Kylie pergunta para a criança dentro do carro.
Após publicar o vídeo no Instagram, Kylie recebeu mensagens de carinho de seguidores, amigos e familiares. A modelo Hailey Bibier, mulher do cantor Justin Bibier, comentou: "Eu amo vocês".

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