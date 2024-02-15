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Ex-repórter da Globo é baleada em tentativa de assalto após desfiles no Rio

Nathalia Santos atuou no Esquenta!, apresentado por Regina Casé na emissora nos anos 2010
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 07:56

Nathalia Santos, ex-repórter da Globo, é baleada em tentativa de assalto
Nathalia Santos, ex-repórter da Globo, é baleada em tentativa de assalto Crédito: Divulgação
A repórter Nathalia Santos, 30, está internada em um hospital do Rio de Janeiro, após ser baleada em uma tentativa de assalto na manhã de segunda (12), após ver o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no Sambódromo da Sapucaí. Nathalia trabalho no Esquenta! (2009-2014), da Globo.
Segundo a equipe da influenciadora digital, que tem 120 mil seguidores nas redes sociais, Nathalia estava dentro de um taxi com o marido, na região central da capital fluminense, quando foram abordados por dois bandidos. Ela tomou um tiro no quadril.
O seu marido, não identificado, não foi alvejado. Ela foi atendida prontamente, e passou por procedimento cirúrgico para a retirada do artefato. O procedimento foi considerado um sucesso.
"Informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores -- tudo dentro do previsto", disse nota de sua assessoria. Nathalia está consciente e deve receber alta ainda nesta semana.
"Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas,graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe.", afirmou a influenciadora Nathalia Santos também em nota.
A ex-repórter da Globo recebeu apoio de Regina Casé. Foi no Esquenta!, programa dominical apresentado por ela na Globo entre 2009 e 2014 que Nathalia trabalho na maior emissora do país.
"Meu amor! Sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores... Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente!", disse Casé.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber mais sobre o caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

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