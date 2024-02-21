Ex-marido de Sandy, Lucas Lima diz que já foi traído e intriga seguidores

O músico Lucas Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Casado com Sandy por mais de 15 anos e separado dela desde o ano passado, o músico Lucas Lima causou um certo alvoroço nas redes sociais ao revelar que já foi traído.

Pelos stories, ele entrou na brincadeira do "eu nunca", que consistia em assinalar o que nunca havia acontecido com ele. E deixou em branco a opção "já fui traído", ou seja, evidenciando algo que já rolou.

Rapidamente, muita gente mandou mensagem especulando se a cantora teria sido a pessoa que o traiu. Assim, ele voltou à mesma rede para se explicar.

"Sobre ser traído, relaxa, gurizada! Eu tinha 15 anos, namoradinha de colégio. Está tudo certo, tudo resolvido. Então, paz nas redes", disse.

Em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento e 15 de casados, Sandy e Lucas Lima anunciaram o término em comunicado conjunto nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil nem impulsiva. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", escreveram os dois.