Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima diz que já foi traído e intriga seguidores

Após repercussão, músico se explicou e relembrou caso da adolescência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 10:54

O músico Lucas Lima
O músico Lucas Lima Crédito: Reprodução/Instagram
Casado com Sandy por mais de 15 anos e separado dela desde o ano passado, o músico Lucas Lima causou um certo alvoroço nas redes sociais ao revelar que já foi traído.
Pelos stories, ele entrou na brincadeira do "eu nunca", que consistia em assinalar o que nunca havia acontecido com ele. E deixou em branco a opção "já fui traído", ou seja, evidenciando algo que já rolou.
Rapidamente, muita gente mandou mensagem especulando se a cantora teria sido a pessoa que o traiu. Assim, ele voltou à mesma rede para se explicar.
"Sobre ser traído, relaxa, gurizada! Eu tinha 15 anos, namoradinha de colégio. Está tudo certo, tudo resolvido. Então, paz nas redes", disse.
Em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento e 15 de casados, Sandy e Lucas Lima anunciaram o término em comunicado conjunto nas redes sociais.
"Não foi uma decisão fácil nem impulsiva. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos", escreveram os dois.
A cantora e o músico garantiram que o término não envolveu brigas e que manterão amizade.

Veja Também

BBB 24: Deniziane dispara, 'ser eliminada tudo bem, mas para a Fernanda?'

BBB 24: Deniziane é a nona eliminada do reality com 52,02% dos votos

'Tive um apagão': Flávia Alessandra revela que sofreu acidente de carro por causa da covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dor abdominal é um dos sintomas da pancreatite
Sintomas de pancreatite: veja quais são os sinais de alerta
Imagem de destaque
O surpreendente benefício da cerveja para a saúde
Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados