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Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões anunciam gravidez

"Primeiro Natal em família e com um presentinho mais que especial", escreveu a vencedora de No Limite em seu perfil no Instagram.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 18:59

Os ex-BBBs Breno Simões e Paula Amorim
O casal se conheceu no Big Brother Brasil 18 e ficaram noivos em junho Crédito: Reprodução/Instagram @paulaamorim
Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões anunciaram, neste sábado (25), que vão ter um filho. "Primeiro Natal em família e com um presentinho mais que especial", escreveu a vencedora de No Limite em seu perfil no Instagram.
O casal se conheceu no Big Brother Brasil 18 e ficaram noivos em junho. "Você já era o papai mais lindo antes mesmo de ser e é a única pessoa no mundo com quem eu gostaria [de] estar vivendo esse momento. Te amo", escreveu a influenciadora.
Nos stories, Paula também postou vídeos da primeira consulta pré-natal, realizada em novembro, na qual já foi possível ouvir o coração do feto. Em seguida, ela também compartilhou a segunda consulta, realizada no dia 3 de dezembro, mostrando mais detalhes do bebê no ultrassom.
O arquiteto também expressou sua alegria por meio de uma publicação em seu feed. "Escolhemos essa data para compartilharmos que há 13 semanas e 3 dias um novo capítulo se iniciou em nossas vidas: seremos papai e mamãe!"
Ele publicou vídeos das consultas em seus stories, dando detalhes da terceira consulta, realizada no dia 16 de dezembro, divulgando que o bebê estava com 6 cm e 60 g. "Já preparem o colinho ae [sic] que logo mais temos novas bochechas para enchermos de beijos e apertos", escreveu.

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