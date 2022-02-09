Ex-BBB Adrilles é demitido da Jovem Pan após gesto associado a nazismo

O ex-BBB Adrilles é demitido da Jovem Pan após gesto nazista Crédito: Reprodução/Instagram/@adrillesjorge

O escritor e comentarista Adrilles Jorge foi demitido da Jovem Pan nesta quarta-feira, 9, após fazer um gesto que foi associado ao nazismo, na esteira da polêmica iniciada pelo podcaster Monark, Bruno Aiub. Ao encerrar sua fala em um programa da emissora, o escritor levou a mão à altura da cabeça. Nas redes sociais, usuários apontaram semelhança com a saudação nazista “sieg heil”, utilizada durante o período do Terceiro Reich alemão.

Ao se despedir, Adrilles levantou a mão direita de forma retesada e, em seguida, deu risada. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o apresentador William Travassos falando “surreal” em reação ao comentarista. Usuários compararam a imagem a registros de Adolf Hitler fazendo gesto semelhante.

Gesto de Adrilles Jorge foi associado a saudação nazista; ele nega. Crédito: Reprodução/YouTube

O grupo Judeus pela Democracia repudiou o episódio, que classificou como intolerável. “Já vimos atrocidades serem ditas nesta TV e rádio, mas um ‘sieg heil’ é absurdo demais, até para a Jovem Pan”, escreveu a entidade. Influenciadores sugeriram pressionar os patrocinadores da Jovem Pan para que o comentarista seja demitido. Outros defenderam que ele seja preso por apologia ao nazismo.

Já vimos atrocidades serem ditas nesta TV e rádio, mas um "sieg heil" é absurdo demais, até para a Jovem Pan.



Depois de um dia como ontem, após um deputado e um youtuber defenderem a existência do Partido nazista no Brasil, Adrilles fez uma SAUDAÇÃO NAZISTA na TV.



Intolerável. pic.twitter.com/x6jTAjhjQg — Judeus pela Democracia - Oficial (@jpdoficial1) February 9, 2022

O QUE DIZ ADRILLES

Ao jornal Estadão, Adrilles disse estar “pasmo” pela repercussão do gesto e atribuiu a polêmica à “cultura do cancelamento”. Segundo ele, o aceno é recorrente em suas participações no programa e se trata de um “tchau”. “Eu jamais faria um gracejo de saudação nazista ao final de um longo comentário em que rechacei veementemente o nazismo”, afirmou. “Me sinto até constrangido de ter de responder algo tão óbvio. Nunca pensei que fôssemos chegar a um nível de surrealismo tão grande”, completou.

Em seu comentário no programa, Adrilles classificou a fala de Monark como “extremamente infeliz”, condenou o regime de Adolf Hitler e argumentou que, em sua avaliação, o comunismo deveria ser igualmente proibido. “Eu acho que ele se expressou mal. (Defender) um partido que prega de maneira aberta que o povo judeu deva ser exterminado é uma declaração extremamente infeliz”, disse.

Adrilles relatou que, após o encerramento da edição, Travassos o questionou nos bastidores se ele teria feito um “sieg heil”. “Eu até brinquei: vou acabar sendo cancelado por má interpretação”, afirmou o escritor.

O comentarista disse considerar que a causa da repercussão negativa é o “calor do momento”, dado que as declarações de Monark foram foram muito comentadas na internet nesta terça-feira. “É muito ridículo, muito patético. Eu falei 30 minutos contra o nazismo”, afirmou. Consultada, a assessoria da Jovem Pan confirmou a demissão do comentarista.

Em nota, o Grupo Joven Pan afirmou que repudia "qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias". Ressaltou também, que os comentaristas "têm independência para emitir opiniões, respeitando os limites da lei, opiniões estas que não refletem as posições do grupo".

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA

O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais.

No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido.