'Eu vivo procurando emprego', diz Ary Fontoura sobre trabalho

O ator Ary Fontoura, em São Paulo Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

O ator Ary Fontoura participou do Conversa com Bial e afirmou que em, 76 anos de profissão, vive procurando emprego.

O artista contou que assim que um trabalho chega ao fim, já procura um novo. "Eu tenho 76 anos de profissão, e nesse 76 anos, eu vivo procurando emprego. É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver [trabalho], como você faz?".

O ator incentivou as pessoas que desejam fazer teatro a conciliar com um trabalho. "Faça teatro. Mas, arranje um emprego bom, que garanta seu orgulho, e continue gostando do teatro".