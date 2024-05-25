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'Eu vivo procurando emprego', diz Ary Fontoura sobre trabalho

No 'Conversa com Bial', o ator incentivou as pessoas que desejam fazer teatro a conciliar com um trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2024 às 13:15

O ator Ary Fontoura, em São Paulo
O ator Ary Fontoura, em São Paulo Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
O ator Ary Fontoura participou do Conversa com Bial e afirmou que em, 76 anos de profissão, vive procurando emprego.
O artista contou que assim que um trabalho chega ao fim, já procura um novo. "Eu tenho 76 anos de profissão, e nesse 76 anos, eu vivo procurando emprego. É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver [trabalho], como você faz?".
O ator incentivou as pessoas que desejam fazer teatro a conciliar com um trabalho. "Faça teatro. Mas, arranje um emprego bom, que garanta seu orgulho, e continue gostando do teatro".
Ary relembrou que largou o direito para viver da arte. "Se eu tivesse tido a oportunidade de seguir no meu curso de direito, eu tava fazendo, abandonei a faculdade praticamente no quinto ano para trabalhar no circo. Se eu tivesse me preparado, seria um advogado, abriria a porta do meu escritório quando eu quisesse, quando tivesse novela para fazer eu fecharia, e estaria com a vida garantida".

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