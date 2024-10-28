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'Estou lutando', diz Preta Gil sobre tratamento contra câncer no Domingão

Emocionada, cantora e apresentadora foi ovacionada e falou rapidamente sobre o seu tratamento oncológico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 09:26

Preta Gil mostra primeiro dia de quimioterapia após retomada de tratamento contra câncer.
Preta Gil mostra primeiro dia de quimioterapia após retomada de tratamento contra câncer. Crédito: Reprodução Instagram @pretagil 
Preta Gil apareceu no Domingão com Huck neste domingo (27) no quadro Batalha de Lipsync, ao lado de Fabiana Karla. A cantora e apresentadora foi ovacionada e falou rapidamente sobre o seu tratamento oncológico.
"Estou aqui para receber esse amor e essa energia, e quero dizer que, sim, estou lutando, e, sim, vou vencer mais essa", disse.
Preta Gil apareceu ao lado de Fabiana Karla no quadro em que as duas dublaram "Sinais de Fogo", um de seus maiores sucessos. Ao final, Preta ficou emocionada e falou: "Só vocês para me tirarem de casa".
Luciano Huck também ficou emocionado, afirmando que Preta faz parte de sua família. Elogiando Preta Gil, Huck disse que ama a cantora, enquanto a plateia ecoava: "guerreira! Guerreira!".
"Fiz questão de vir aqui porque, nesse momento, como eu, milhares de pessoas estão passando por um tratamento oncológico, e a gente tem que viver enquanto a gente se cura", afirmou Preta Gil. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino e teve de retomar o tratamento em agosto, após uma recidiva do tumor.
Fabiana Karla demonstrou apoio a Preta: "Quando a gente recebe situações difíceis, elas não são sentenças, a gente tem de continuar."

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