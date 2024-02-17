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Esposa de Zé Vaqueiro fala sobre evolução de saúde do filho do casal

Arthur, de apenas cinco meses, nasceu com a síndrome de Patau causada pela trissomia do cromossomo 13
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 10:03

Ingra usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde do filho com o cantor Zé Vaqueiro.
Ingra usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde do filho com o cantor Zé Vaqueiro. Crédito: Reprodução/Instagram/@Ingra_
Ingra Soares, a influenciadora esposa do cantor Zé Vaqueiro, se emocionou em publicações na sua conta no Instagram ao atualizar seus seguidores acerca do estado de saúde de Arthur, seu filho mais novo com o artista. O menino de apenas cinco meses nasceu com síndrome de Patau, ou trissomia do cromossomo 13.
A influenciadora publicou uma imagem de Arthur usando uma fantasia de carnaval de pirata e escreveu: "O milagre de Deus existe. E você é a prova viva meu amor, te amo". Na publicação em seus stories, ela aproveitou para falar aos seguidores sobre o estado de saúde do menino. "Se a gente não tivesse tanta fé, a gente já tinha desistido. Ver meu filho assim, tão lindo e tão bem é a prova que a gente precisa ter paciência e esperar os planos de Deus."
Ingra se emocionou ao recordar da intubação do pequeno e também lembrou das decisões que ela e o cantor tiveram que tomar sobre procedimentos de risco a que Arthur foi submetido. A influenciadora contou que o menino está evoluindo e deve voltar para casa em breve.
"Vamos proporcionar tudo para ele ficar bem, para ter uma vida, tranquila, agradável, feliz. Não sei explicar o meu sentimento publicando uma foto dessas", disse na publicação. "A palavra hoje é essa: 'Esperem o momento de Deus, não se apressem'", finalizou.

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