Emily Blunt revela que Tom Cruise disse para ela 'parar de ser idiota'

Tom Cruise e Emily Blunt em cena do filme "No Limite do Amanhã" Crédito: Warner/Divulgação

Emily Blunt revelou que passou por crise de pânico durante as gravações do filme "No Limite do Amanhã", em 2014. Em entrevista ao podcast SmartLess, ela relembrou um "conselho" duro que recebeu de Tom Cruise.

Na época, eles precisaram vestir trajes extremamente pesados. "Seria ótimo se tivéssemos CGI, mas queríamos fazer de maneira tátil", iniciou.

"Quando você ouve a palavra tátil, pensa que soa agradável e aconchegante. Não havia nada de aconchegante. Foi como 85 libras [38 kg] de tão pesado. Na primeira vez que coloquei, comecei a chorar e [Cruise] não sabia o que fazer", completou.