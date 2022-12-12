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Emily Blunt revela que Tom Cruise disse para ela 'parar de ser idiota'

Atores contracenaram juntos no filme ‘No Limite do Amanhã' (2014). Atriz disse que se sentia em pânico com a roupa da cena
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 08:33

Tom Cruise e Emily Blunt em cena do filme
Tom Cruise e Emily Blunt em cena do filme "No Limite do Amanhã" Crédito: Warner/Divulgação
Emily Blunt revelou que passou por crise de pânico durante as gravações do filme "No Limite do Amanhã", em 2014. Em entrevista ao podcast SmartLess, ela relembrou um "conselho" duro que recebeu de Tom Cruise.
Na época, eles precisaram vestir trajes extremamente pesados. "Seria ótimo se tivéssemos CGI, mas queríamos fazer de maneira tátil", iniciou.
"Quando você ouve a palavra tátil, pensa que soa agradável e aconchegante. Não havia nada de aconchegante. Foi como 85 libras [38 kg] de tão pesado. Na primeira vez que coloquei, comecei a chorar e [Cruise] não sabia o que fazer", completou.
A atriz começou a se sentir ansiosa ao cogitar a possibilidade de não conseguir gravar com o figurino. Ao olhar para seu colega de elenco, Tom, ela pediu ajuda: "Eu disse: 'Estou me sentindo em pânico'. Ele apenas me encarou por um tempo, sem saber o que fazer, e disse: 'Vamos, pare de ser tão idiota, ok?'", recordou e confessou que isso a fez rir.

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