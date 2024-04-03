Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Eliezer explica retirada da harmonização facial: 'Fiz para parar de ser chamado de feio'
Famosos

Eliezer explica retirada da harmonização facial: 'Fiz para parar de ser chamado de feio'

Segundo o ex-BBB, de novembro de 2023 para cá, foi vendo que o resultado não estava do jeito que ele queria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 10:50

Eliezer mostra antes e depois do procedimento de retirada da harmonização facial
Eliezer mostra antes e depois do procedimento de retirada da harmonização facial Crédito: Reprodução
O ex-BBB Eliezer revelou por meio das redes sociais que teve uma distorção de imagem e por isso resolveu desfazer a última harmonização facial que fez. Ele mostrou detalhes e explicou os motivos para isso nos stories.
Segundo ele, de novembro de 2023 para cá, foi vendo que o resultado não estava do jeito que ele queria. Quem o alertou foi a própria mulher, Viih Tube, após uma fotografia dele viralizar.
"Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo, então meu rosto voltou a ter a anatomia normal. O que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem", começou.
"Ano passado eu tirei toda a barba e fiquei com o rosto liso, foi aí que vi o formato do meu rosto. Todas as vezes que preenchi foi por baixo da barba. Naquela semana, eu fui a um evento com a Viih, a foto viralizou, e eu tinha certeza que aquela foto estava editada", emendou.
Foi só depois que o fotógrafo enviou a ele a imagem original que Eliezer percebeu que, de fato, o rosto dele estava distorcido naturalmente.
"Caí na real. A Viih questionou se eu preenchi porque queria ou se eu queria que as pessoas parassem de me chamar de feio. Todas as outras vezes, eu fiz realmente para parar de ser chamado de feio", contou.
Além disso, Eliezer também afirmou que ganhava dinheiro toda vez que fazia algum procedimento estético.
Além das harmonizações, Eliezer mexeu no nariz e fez uma lipo e uma ginecomastia, que é a redução dos peitos.

Veja Também

BBB 24: Pitel fala sobre relação entre Lucas e Camila: 'Espero que fiquem bem'

Wilma Petrillo quer adotar filho de Gal e diz que fez de tudo para cantora não falir

BBB 24: Pitel é a décima sexta eliminada do reality, com 82% dos votos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Harmonização facial Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus
Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados