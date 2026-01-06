Rio de Janeiro

Eduardo Paes indica nomes para show em Copacabana em maio

Prefeito movimentou as redes sociais na manhã desta terça-feira (6) com a sugestão de alguns nomes

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:05

Show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana em 2025 Crédito: Eduardo Valente/iShoot/Folhapress

O Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) movimentou as redes sociais na manhã desta terça-feira (6), com a sugestão de alguns nomes para o próximo evento Todo Mundo no Rio, programado para maio, na orla de Copacabana.

Na publicação, ele colocou nomes como Beyoncé, Rihanna, Britney Spears, Adele, U2, Paul McCartney e Justin Bieber e pediu que as pessoas comecem a votar em quem desejam ver de perto na cidade.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançada as apostas: diz aí, quem vocês querem?", escreveu ele na postagem.

Ao olhar as respostas, os nomes mais citados eram os de Rihanna e Beyoncé, mas também houve quem tenha pedido Shakira e Britney Spears.

A estreia do projeto foi em 2024 com o show de Madonna. Na ocasião, ela reuniu 1,6 milhão de pessoas.

No ano passado, foi Lady Gaga quem movimentou as areias de Copacabana ao aglomerar mais de 2 milhões de pessoas na frente do Copacabana Palace.

