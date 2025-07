Saúde

Edu Guedes segue internado após descobrir câncer

Os detalhes foram divulgados pela equipe do apresentador, nesta terça-feira (8)

Edu Guedes, 51, apresenta evolução rápida após cirurgia. Ele segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com câncer no pâncreas.>