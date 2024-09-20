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Rock in Rio

Ed Sheeran canta sucessos e fecha noite no Palco Mundo do Rock in Rio 2024

Um dos cantores mais queridos das plataformas digitais se apresenta assim, solo, há mais de uma década e agrada com sucessos como Perfect, Shivers e Give Me Love
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 08:58

O cantor Ed Sheeran, apresenta seu show, realizado no Palco Mundo durante o quarto dia do Festival Rock In Rio Brasil - 40 anos
O cantor Ed Sheeran, apresenta seu show, realizado no Palco Mundo durante o quarto dia do Festival Rock In Rio Brasil - 40 anos Crédito: Photo Premium/Folhapress
O astro pop britânico Ed Sheeran foi a principal atração desta quinta-feira, 19, no Rock in Rio 2024. Ele, munido apenas de seu violão e de centenas de efeitos e samplers que coloca em suas canções, encerrou a noite no Palco Mundo a 1h48 desta sexta-feira, 20, e prometeu voltar ao Brasil em 2024.
Um dos cantores mais queridos das playlists das plataformas digitais se apresenta assim, solo, há mais de uma década e agrada com sucessos como Perfect, Shivers, The A Team e Give Me Love - todas elas fizeram parte da apresentação que o cantor fez no Rock in Rio Lisboa, em junho deste ano. O show da noite de quinta no Rock in Rio não fugiu roteiro da edição lisboeta do festival.

Setlist de Ed Sheeran Rock in Rio 2024:

- Castle on The Hill- Shivers- The A Team- Give Me Love- Take It Back/Superstition/Aint No Sunshine- Eyes Closed- Dont- No Diggit- Thinking Out Loud- Photograph- Love Yourself- Perfect- Bloodstream- You need me, I dont need You- Shape of You- Bad Habits

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