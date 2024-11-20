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Repercussão

Ed Motta publica pedido de desculpas após gritar e xingar roadie em show; leia

Cantor se apresentava no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, quando se desentendeu com profissional e recebeu vaias da plateia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 12:22

Ed Motta durante show em Porto Alegre em 2017; cantor critica quem gosta de hip hop: 'Burro'
Ed Motta publicou um pedido de desculpas nesta quarta-feira, 20 Crédito: Fotoarena/Folhapress
O cantor Ed Motta publicou um pedido de desculpas nesta quarta-feira, 20, após um episódio de desentendimento com um roadie, profissional que trabalha junto a artistas e bandas para dar suporte técnico, durante uma apresentação no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último domingo, 17.
Em uma nota postada no perfil oficial do artista do Instagram, a equipe do cantor narrou que, no início do show, "Ed constatou diversos erros de posicionamento de mobiliário que comprometiam seriamente a sua apresentação e movimentação no palco". Conforme o comunicado, o artista também teria enfrentado problemas técnicos durante a performance.
"Diante deste quadro e sob grande estresse, Ed falou de forma inapropriada com um dos roadies da equipe, conforme mostra o vídeo veiculado em diversas mídias desde então", afirmou a nota. O profissional também teria trabalhado "de forma satisfatória" em um show do cantor realizado no último dia 10.
O comunicado ainda diz que "Ed reconheceu imediatamente que sua atitude com o profissional em questão foi desmedida e movida puramente pela emoção". Ele teria se desculpado na segunda metade da apresentação e, mais tarde, teria feito um pedido de desculpas ao roadie. O cantor também teria expressado sua vontade de que o profissional continuasse fazendo parte de sua equipe.
"Os ajustes técnicos e de comunicação serão realizados de forma privada, entre a equipe e o artista, como sempre foi feito, com respeito e clareza", prosseguiu o comunicado. Por fim, a nota expressou um pedido de desculpas de Ed com os presentes no show, fãs e sua equipe.

Relembre o caso

Ed Motta realizou um show no Rock The Mountain no último domingo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor se desentendendo com o roadie antes e depois da apresentação.
A gravação começa com Motta sentado ao teclado, em um momento em que ele se dirige ao profissional ainda não identificado e diz, ao microfone: "Qualquer roadie sabe disso. Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas é o último show que você faz". A plateia parecia pouco interessada na apresentação.
Em seguida, Motta começa a tocar uma música acompanhado por sua banda. Ele ainda parece ter algum problema técnico. Motta olha para o lado e vê que o roadie se movimenta no palco. Já fora o microfone, grita, em direção ao profissional: "Filho da p***! P****!".
O roadie, então, tenta se aproximar do cantor. É quando Motta grita, fazendo um gesto para evitar a aproximação. "Não! Sai de perto, sai de perto!".
A plateia, percebendo a atitude de Motta, começa a vaiá-lo e fazer sinal de negativo, reprovando o comportamento do artista.
Adepto de lives diárias, Motta já se envolveu em outras polêmicas. Em junho, ele chamou os fãs de hip-hop de "burros". Logo em seguida, voltou atrás. Postou um vídeo no qual pede desculpas. "Quem nunca errou?", questionou.
Em entrevista ao Estadão em outubro de 2023, Motta classificou as polêmicas como "burburinhos" e diz que seu humor é "cáustico, ácido e cínico". Disse ainda que nem tudo o que ele fala em suas lives é necessariamente verdade.

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