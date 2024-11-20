Ed Motta publica pedido de desculpas após gritar e xingar roadie em show; leia

Ed Motta publicou um pedido de desculpas nesta quarta-feira, 20 Crédito: Fotoarena/Folhapress

O cantor Ed Motta publicou um pedido de desculpas nesta quarta-feira, 20, após um episódio de desentendimento com um roadie, profissional que trabalha junto a artistas e bandas para dar suporte técnico, durante uma apresentação no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último domingo, 17.

Em uma nota postada no perfil oficial do artista do Instagram, a equipe do cantor narrou que, no início do show, "Ed constatou diversos erros de posicionamento de mobiliário que comprometiam seriamente a sua apresentação e movimentação no palco". Conforme o comunicado, o artista também teria enfrentado problemas técnicos durante a performance.

"Diante deste quadro e sob grande estresse, Ed falou de forma inapropriada com um dos roadies da equipe, conforme mostra o vídeo veiculado em diversas mídias desde então", afirmou a nota. O profissional também teria trabalhado "de forma satisfatória" em um show do cantor realizado no último dia 10.

O comunicado ainda diz que "Ed reconheceu imediatamente que sua atitude com o profissional em questão foi desmedida e movida puramente pela emoção". Ele teria se desculpado na segunda metade da apresentação e, mais tarde, teria feito um pedido de desculpas ao roadie. O cantor também teria expressado sua vontade de que o profissional continuasse fazendo parte de sua equipe.

"Os ajustes técnicos e de comunicação serão realizados de forma privada, entre a equipe e o artista, como sempre foi feito, com respeito e clareza", prosseguiu o comunicado. Por fim, a nota expressou um pedido de desculpas de Ed com os presentes no show, fãs e sua equipe.

Relembre o caso

Ed Motta realizou um show no Rock The Mountain no último domingo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o cantor se desentendendo com o roadie antes e depois da apresentação.

A gravação começa com Motta sentado ao teclado, em um momento em que ele se dirige ao profissional ainda não identificado e diz, ao microfone: "Qualquer roadie sabe disso. Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas é o último show que você faz". A plateia parecia pouco interessada na apresentação.

Em seguida, Motta começa a tocar uma música acompanhado por sua banda. Ele ainda parece ter algum problema técnico. Motta olha para o lado e vê que o roadie se movimenta no palco. Já fora o microfone, grita, em direção ao profissional: "Filho da p***! P****!".

O roadie, então, tenta se aproximar do cantor. É quando Motta grita, fazendo um gesto para evitar a aproximação. "Não! Sai de perto, sai de perto!".

Caçando aqui, achamos este vídeo que não pega a parte do ouvir música mas a demissão (?) do roadie as vaias. 👇🏽 https://t.co/NDikQcbV82 pic.twitter.com/7wBHxpjtnb — Lola Ferreira ☀️ (@lolaferreira) November 18, 2024

A plateia, percebendo a atitude de Motta, começa a vaiá-lo e fazer sinal de negativo, reprovando o comportamento do artista.

Adepto de lives diárias, Motta já se envolveu em outras polêmicas. Em junho, ele chamou os fãs de hip-hop de "burros". Logo em seguida, voltou atrás. Postou um vídeo no qual pede desculpas. "Quem nunca errou?", questionou.