Dua Lipa encontra Sabrina Sato em ensaio da Vila Isabel e vai a jogo no Rio

Artista aparece beijando a bandeira da escola ao lado da apresentadora, que, em outro momento, a convidou para sambar; assista

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 15:05

Dua Lipa está engajada nos rolês pelo Brasil. Na última quarta-feira, 19, a cantora - que já havia curtido uma roda de samba em São Paulo dias antes - participou do ensaio da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e conheceu Sabrina Sato.

Em vídeos, a artista aparece beijando a bandeira da escola ao lado da apresentadora, que, em outro momento, a convidou para sambar. Nos Stories do Instagram, Sabrina, que é rainha de bateria da agremiação, elogiou a nova colega: "Você é maravilhosa demais! Obrigada por tanto carinho com a nossa Vila Isabel".

A escola de samba também registrou a ocasião. "A cantora conheceu nossa comunidade, sentiu o calor da Swingueira de Noel e viveu de perto esse pedacinho da África sonhada por Heitor dos Prazeres. Foi um encontro de cultura, música e encantamento", descreveu a agremiação.

Dua Lipa e Sabrina Sato Crédito: Instagram/sabrinasato

Dua Lipa também aproveitou a noite para assistir ao clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, acompanhada do pai, Dukagjin Lipa, e dos irmãos, Rina e Gjin Lipa. Na ocasião, ela vestia uma camiseta do Brasil.

Dua Lipa no Brasil

A artista realizará um show da turnê Radical Optimism na capital fluminense no sábado, 22 de novembro, na área externa da Farmasi Arena, no Parque Olímpico.

Sua passagem por São Paulo também rendeu: após o show no MorumBis, no último sábado, 15, a britânica foi vista em uma festa de música eletrônica em Indaiatuba, no interior do Estado, curtindo a primeira edição brasileira da Circoloco.

No domingo, Dua ainda participou de uma roda de samba com famosos como Carlinhos Brown, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e Shawn Mendes.

