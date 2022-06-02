Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Douglas Silva é confirmado na quinta temporada de 'Sob Pressão'

Após participar do 'BBB 22', ator volta às telinhas em participação especial na série do GloboPlay
Agência Estado

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 14:35

Douglas Silva em momento do BBB 22 Crédito: Reprodução/Instagram/BBB
Douglas Silva sabe o que é viver Sob Pressão, afinal, o programa Big Brother Brasil, da TV Globo, não é brincadeira e envolve muita coisa. E depois dos 100 dias de reality, o ator e ex-BBB está confirmado para a quinta temporada da série do GloboPlay, que estreia nesta quinta-feira, 2.
De acordo com GShow, DG volta às telas da Globo para uma participação especial em Sob Pressão.
No episódio, o ator viverá o pai de uma menina que sofre as consequências por não ter sido vacinada assim que nasceu, destacando a questão da vacinação e sua importância para a saúde individual e coletiva da população.
A quinta temporada de Sob Pressão estreia nesta quinta, no GloboPlay e terá dois episódios lançados por semana na plataforma de streaming.
Na próxima segunda, 6, o primeiro episódio da temporada será exibido no Tela Quente, na Globo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeção de obra de macrodrenagem na região de Campo Grande, em Cariacica
Cariacica vai criar binário do Mochuara para melhorar trânsito
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados