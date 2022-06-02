Douglas Silva é confirmado na quinta temporada de 'Sob Pressão'

Douglas Silva sabe o que é viver Sob Pressão, afinal, o programa Big Brother Brasil, da TV Globo, não é brincadeira e envolve muita coisa. E depois dos 100 dias de reality, o ator e ex-BBB está confirmado para a quinta temporada da série do GloboPlay, que estreia nesta quinta-feira, 2.
De acordo com GShow, DG volta às telas da Globo para uma participação especial em Sob Pressão.
No episódio, o ator viverá o pai de uma menina que sofre as consequências por não ter sido vacinada assim que nasceu, destacando a questão da vacinação e sua importância para a saúde individual e coletiva da população.
A quinta temporada de Sob Pressão estreia nesta quinta, no GloboPlay e terá dois episódios lançados por semana na plataforma de streaming.
Na próxima segunda, 6, o primeiro episódio da temporada será exibido no Tela Quente, na Globo.