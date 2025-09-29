Música

Doja Cat anuncia show único em São Paulo

Artista faz único show em São Paulo com a turnê "Ma Vie World Tour", que divulga seu quinto álbum de estúdio

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:52

Doja Cat para o Met Gala 2023 Crédito: Reuters/Folhapress

Voz de "Say So", Doja Cat virá ao Brasil em 2026. A artista faz único show em São Paulo com a turnê "Ma Vie World Tour", que divulga seu quinto álbum de estúdio, no Suhai Music Hall em 5 fevereiro de 2026. A venda de ingressos começa nesta sexta (3), às 10h, na Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.br/event/doja-cat).

Na modalidade inteira, os bilhetes variam entre R$ 860, na pista não há pista premium, e R$ 980, no camarote lateral esquerdo. Os camarotes saem por R$ 960, no primeiro piso, e R$ 950, no segundo. A entrada para o mezanino, também localizado no segundo andar, custa R$ 920. Há, ainda, opções de pacotes vip.

O público pode se inscrever na pré-venda da artista, que acontece nesta quarta (1º). Basta se cadastrar no site de Doja Cat com e-mail (https://www.bandsintown.com/release?release_id=71653938-e1a4-4bff-9dbf-46d7207f2fee).

O novo disco da americana, "Vie", já está disponível nas plataformas de streaming. O álbum conta com 15 faixas, incluindo "Cards", "Couples Therapy" e "Silly! Fun!". A turnê "Ma Vie World Tour" também passa por cidades como Buenos Aires, Cidade do México, Londres, Paris, Nova York, Los Angeles e Toronto.

