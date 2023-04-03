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Em breve nos cinemas

Divulgado o trailer do filme 'Besouro Azul', que tem Bruna Marquezine no elenco

Longa, que conta ainda com Xolo Maridueña, estreia em agosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 14:55

Divulgado o trailer do filme 'Besouro Azul', que tem Bruna Marquezine no elenco
Divulgado o trailer do filme 'Besouro Azul', que tem Bruna Marquezine no elenco Crédito: Instagram/@brunamarquezine
O primeiro trailer do filme Besouro Azul já está disponível. A prévia foi divulgada no perfil oficial das redes sociais do filme, que chega nos cinemas no dia 18 de agosto.
A Warner já havia anunciado no dia anterior que o vídeo estrearia nesta segunda-feira, 3, no perfil oficial do longa. Porém, minutos antes, o trecho vazou no perfil da DC da Ásia.
No filme, a história será focada em um adolescente responsável por assumir a identidade do herói Besouro Azul.
A produção conta com a atriz brasileira Bruna Marquezine no papel de Jenny, e o ator norte-americano de ascendência latina, Xolo Maridueña, que interpreta o personagem principal, Jaime Reyes.
Besouro Azul é um alter ego utilizado por três heróis diferentes, mas o novo longa terá foco na história de Jaime, que é o terceiro personagem a assumir o manto do escaravelho.
O herói possui uma armadura extraterrestre em formato de besouro que pode ser modificada para aumentar sua velocidade e força, além de possibilitar que ele crie armas, asas e escudo.
O elenco ainda conta com nomes como: Susan Sarandon, George Lopez, Adriana Barraza e Damián Alcaza.
Angel Manuel Soto vai dirigir a produção.

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