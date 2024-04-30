Deniziane não quer mais ser associada a Matteus e Isabelle: 'Chato e repetitivo'

Deniziane Crédito: Fábio Rocha/Globo

Deniziane, ex-participante do BBB 24, pediu aos seus seguidores que parem de associá-la a Matteus e Isabelle. Na segunda-feira, 29, ela fez uma publicação nas redes sociais com o pedido para os seus seguidores.

"Quero pedir que parem de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista, não há rivalidade ou briga entre nós. Portanto, peço, gentilmente, que parem de criar polêmicas e associações que não existem."

A ex-BBB descreveu a continuação dessas associações como "chata, repetitiva, cansativa" e prejudicial. "Isso está ficando chato, repetitivo, cansativo, indo por um caminho que não é saudável para ninguém."

Olá pessoal,



Venho pedir algo MUITO SÉRIO a vocês! Quero pedir que PAREM de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista não há rivalidade ou briga entre nós. Portanto, peço, gentilmente, que parem de criar polêmicas e associações que NÃO existem.… — Deniziane Ferreira 🐞 (@annyferreira_10) April 29, 2024