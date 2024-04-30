Deniziane não quer mais ser associada a Matteus e Isabelle: 'Chato e repetitivo'

Deniziane, ex-participante do BBB 24, pediu aos seus seguidores que parem de associá-la a Matteus e Isabelle. Na segunda-feira, 29, ela fez uma publicação nas redes sociais com o pedido para os seus seguidores.
"Quero pedir que parem de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista, não há rivalidade ou briga entre nós. Portanto, peço, gentilmente, que parem de criar polêmicas e associações que não existem."
A ex-BBB descreveu a continuação dessas associações como "chata, repetitiva, cansativa" e prejudicial. "Isso está ficando chato, repetitivo, cansativo, indo por um caminho que não é saudável para ninguém."
Deniziane enfatizou ainda que, após o programa, está focada em sua vida pessoal e profissional. "Estou focada na minha vida, correndo atrás de melhorar a minha realidade e do meu filho. Mais uma vez, eu peço a vocês que vocês sigam adiante assim como nós."