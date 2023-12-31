Deborah Secco deixou de apresentar Show da Virada na Globo na última hora

Atual trama das seis em que Deborah Secco é protagonista, não tem grande frente de gravações Crédito: Reprodução @Deborahsecco

A atriz Deborah Secco chegou a ser anunciada pela Globo, mas não vai comandar o Show da Virada, programa de ano novo apresentado pela emissora durante o Réveillon.

Ela foi substituída por Fernanda Rodrigues, que apresentará a atração junto com o ator Douglas Silva neste domingo (31). Curiosamente, ambos estão no ar em "Fuzuê", atual novela das sete.

A ideia da Globo era ter Deborah devido a seu bom apelo junto ao mercado publicitário. Mas houve um problema. 'Elas por Elas', atual trama das seis em que atriz é protagonista, não tem grande frente de gravações.

Como a atriz tem gravações previstas logo para os primeiros dias do ano, Deborah e Globo entenderam que comandar o Show da Virada seria prejudicial. Procurada, a assessoria de imprensa de Deborah confirmou a informação.

Vale lembrar que, como informou o F5 em setembro, o contrato fixo de Deborah Secco com a Globo vai até junho de 2024, o que foi confirmado pela sua equipe.