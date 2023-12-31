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Gravação de novela

Deborah Secco deixou de apresentar Show da Virada na Globo na última hora

Ela foi substituída por Fernanda Rodrigues, que apresentará a atração junto com o ator Douglas Silva neste domingo (31)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 08:33

Deborah Secco
Atual trama das seis em que Deborah Secco é protagonista, não tem grande frente de gravações Crédito: Reprodução @Deborahsecco
A atriz Deborah Secco chegou a ser anunciada pela Globo, mas não vai comandar o Show da Virada, programa de ano novo apresentado pela emissora durante o Réveillon.
Ela foi substituída por Fernanda Rodrigues, que apresentará a atração junto com o ator Douglas Silva neste domingo (31). Curiosamente, ambos estão no ar em "Fuzuê", atual novela das sete.
A ideia da Globo era ter Deborah devido a seu bom apelo junto ao mercado publicitário. Mas houve um problema. 'Elas por Elas', atual trama das seis em que atriz é protagonista, não tem grande frente de gravações.
Como a atriz tem gravações previstas logo para os primeiros dias do ano, Deborah e Globo entenderam que comandar o Show da Virada seria prejudicial. Procurada, a assessoria de imprensa de Deborah confirmou a informação.
Vale lembrar que, como informou o F5 em setembro, o contrato fixo de Deborah Secco com a Globo vai até junho de 2024, o que foi confirmado pela sua equipe.
Após a trama, as duas partes irão conversar sobre a continuidade dela no elenco fixo - ou sua saída da emissora, entrando no modelo de acordo por obra. Como "Elas por Elas" tem previsão de terminar em março do ano que vem, não haveria tempo de ela engatar outro projeto de longa duração na sequência.

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