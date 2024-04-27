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Famosos cometem gafe

Deborah Evelyn posta recordação de casamento com marido falecido

Viúva desde o ano passado, Deborah Evelyn recebeu os parabéns de algumas famosas nas redes sociais após postar uma lembrança do casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 10:48

Deborah Evelyn
Deborah Evelyn postou uma lembrança do casamento com o marido, o alemão Detlev Schneider Crédito: Reprodução @Deborah.evelyn_oficial
Viúva desde o ano passado, Deborah Evelyn recebeu os parabéns de algumas famosas nas redes sociais após postar uma lembrança do casamento com o marido, o alemão Detlev Schneider.
A atriz e o arquiteto se casaram em 2014. Ele morreu em 2023, de câncer. Nesta sexta-feira (26), Deborah postou uma recordação do casório e escreveu: "Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos".
Famosos como Renata Ceribelli, Jean Wyllys, Helena Ranaldi, Nathalia Dill, Elizabeth Savalla, Erika Januza, Ary Fontoura e Glória Pires acabaram cometendo uma gafe e desejaram felicidades à atriz.
"Que lindos, muito amor e felicidades para vocês", escreveu Helena Ranaldi. "Seja muito feliz", desejou Renata Ceribelli.

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