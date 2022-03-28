De mudança para SP, Mileide Mihaile celebra nova fase na carreira

Mileide Mihaile Crédito: Whagner Duarte/Divulgação

Mileide Mihaile é sorrisos quando se trata de sua carreira. A maranhense viveu um verdadeiro turbilhão de sentimentos no último ano. Mãe do pequeno Yhudy, ela volta ao carnaval carioca como musa da Acadêmicos do Grande Rio, onde desfilou em 2020, antes da pandemia.

“Os últimos 12 meses foram totalmente diferentes de tudo que já vivi. O fato de estarmos em uma pandemia, foi algo completamente atípico e desafiador. E depois, teve a minha participação em um reality show. Foi a primeira vez na minha vida que fiquei longe do meu filho. O programa deu a oportunidade para o público me conhecer como realmente sou, além de abrir portas profissionais. Mas, o mais importante foi a reafirmação dos meus valores e essa metamorfose pessoal”, explicou.

Mileide conta que a chegada dos 33 anos - comemorados neste domingo (27) - refletiu muito com o momento de mudanças em sua vida, sobretudo, sua mudança de Fortaleza para São Paulo, por conta dos trabalhos publicitários:

“Outro dia estava pesquisando sobre o significado do número 33 na numerologia. É um número mestre, ressoa com as energias de crescimento, criatividade e orientação espiritual. É como uma mensagem de seus anjos guiados, de que qualquer objetivo ou sonho é possível se sua intenção for o bem maior de todos. Como eu estou passando por uma fase de renovações, me mudando de Fortaleza, onde passei metade da minha vida, acho que esse aniversário casa muito com essa ideia. É a esperança de um ciclo repleto de vitórias”.

Mileide Mihaile se preparando para o aniversário Crédito: Whagner Duarte/Divulgação

Para o futuro, Mihaile visa alcançar novos voos em sua trajetória profissional, buscando novos parceiros e, claro, fidelizando seus trabalhos atuais.