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"Welcome to Brazil"

Cristo Redentor ganha projeção em homenagem a Taylor Swift

A colagem projetada tem a frase "Welcome to Brazil" (Bem-vinda ao Brasil) e os nomes dos estados brasileiros, em fonte menor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 05:49

O Cristo Redentor, monumento histórico do Rio de Janeiro, ganhou uma projeção em homenagem a Taylor Swift. Após a artista desembarcar na capital carioca nesta quinta-feira (16), uma imagem especial foi composta para dar as boas vindas para ela.
Após dezenas de fãs fazerem campanha nas redes sociais, o santuário responsável pelo Cristo Redentor entrou em contato com a produção da artista e com a Time for Fun, responsável pela "The Eras Tour". A colagem projetada tem a frase "Welcome to Brazil" (Bem-vinda ao Brasil) e os nomes dos estados brasileiros, em fonte menor.
cone da capital fluminense recepcionou a cantora após pedido dos fãs
cone da capital fluminense recepcionou a cantora após pedido dos fãs Crédito: Reprodução/Redes sociais
A inspiração é clara aos fãs: a projeção referencia a famosa camisa que a cantora usa no clipe "You Belong With Me", do disco "Fearless".
A roda gigante Yup Star, localizada no Porto Maravilha, no Rio, também entrou na onda das projeções. Em um show de luzes, o brinquedo projetou letras de músicas de Taylor e símbolos ligados aos seus álbuns.
A cantora se apresenta entre esta sexta-feira (17) e domingo (19) no Estádio Engenhão, no Rio. Depois, a "The Eras Tour" vem a São Paulo, com três apresentações no Estádio Morumbi.

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