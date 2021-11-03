Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Registro de marca

Confeiteiro do ES ganha direito de usar marca após ação do cantor Leonardo

Segundo o capixaba, a empresa do sertanejo estava com uma ação para impedir o uso do nome "Doceria do Leo". Caso é parecido com o que Roberto Carlos perdeu em 2016
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 19:43

O confeiteiro Leonardo Carlos Pereira, 33 anos, vai ter direito de usar o nome da sua marca "Doceria do Leo". O anúncio foi feito pelo empresário no Instagram da loja, localizada em Vila Velha. Há quase dois anos, desde a abertura da empresa, ele não estava conseguindo o registro da marca. Segundo o capixaba, a empresa do cantor Leonardo estava com uma ação para impedir o uso do nome.
"Demorou muito o processo porque a empresa dele estava com uma ação para impedir a gente de usar nosso nome. Imagina, gente, o cantor Leonardo impedindo a Doceria do Leo de usar o nome?", disse o confeiteiro nos stories do Instagram.
"O Leonardo (cantor) tem uma empresa de registro de música chamada Do Leo e nós somos a Doceria do Leo. O questionamento é que 'Do Leo' é exclusividade dele. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) informou que Leo é diminutivo de nome e uma expressão comum, então não pode ter exclusividade", disse o capixaba ao HZ.
Leonardo Pereira
Leonardo Pereira estava há dois anos tentando registrar a marca Crédito: Divulgação
Leonardo Carlos contou que, quando foi abrir o negócio, pesquisou pelo nome. "Pesquisei se o nome já estava sendo usado por outras empresas e não tinha". De acordo com ele, o INPI fez a análise do caso e verificou que não havia a oposição ao registro da marca. "Também recebemos notificações de outras empresas que usam o diminutivo de Leonardo", conta o empresário.
No fim, ele comemorou a conquista. O registro da marca é válido por 10 anos e, após esse período, o empresário terá que fazer novamente o processo. "Foram dois anos lutando para usar o nome da minha marca. É uma sensação de alívio", explicou o confeiteiro ao HZ.
O capixaba ainda fez um convite para Leonardo ir comer um doce: "Léo, te convido para comer um bolinho. Traz a Virgínia também", disse nos stories.
A redação tentou contato com a assessoria do cantor, mas ainda não obteve retorno. Assim que recebermos uma resposta, o texto será atualizado.

CASO PARECIDO COM OUTRO CAPIXABA

Outro capixaba já passou por algo parecido. Em 2016, cantor Roberto Carlos perdeu na ação judicial movida contra um corretor de imóveis de Vila Velha, homônimo do músico. O capixaba foi processado pela Editora Musical Amigos LTDA, da qual o cantor é sócio majoritário, por usar o nome próprio na corretora.
No processo, a editora alegou que o corretor estaria usando indevidamente como nome fantasia a marca registrada do cantor, o que prejudicaria o seu prestígio no ramo. Para a Justiça, entretanto, o dano ao cantor não ficou comprovado.

Veja Também

"Tem nudes que as pessoas mandam", diz Padre Patrick sobre fãs no Instagram

Bruna Marquezine recebe críticas do Conselho de Enfermagem por fantasia

Neném, da dupla com Pepê, sofre assalto e é agredida por bandido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fique bem Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados