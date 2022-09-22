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Grávida

Claudia Raia revela possíveis nomes de seu terceiro filho

Após anúncio de sua terceira gravidez, aos 55 anos, internautas brincaram sobre a possibilidade da atriz inspirar uma nova geração de nomes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 10:16

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez
Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Instagram
Claudia Raia adiantou alguns possíveis nomes do seu bebê. Após anúncio de sua terceira gravidez, aos 55 anos, internautas brincaram sobre a possibilidade da atriz inspirar uma nova geração de nomes, como aconteceu com Enzo e Sophia.
Os filhos de 25 e 19, respectivamente, são fruto do casamento da artista com Edson Celulari. Em entrevista a Renata Ceribelli, que será exibida no próximo domingo, 25, no Fantástico, Claudia comentou que pretende manter a tradição.
"Não sabemos ainda se é menino ou menina. Então tem alguns nomes aí rolando, mas posso adiantar que a saga italiana continua: talvez Pietra, Matteo, Lucca, está por aí", garantiu.
Jarbas Homem de Mello, marido da atriz, também participou da conversa. Para o ator e cantor, o casal vai conceber um menino. Claudia, por sua vez, optou por não arriscar no sexo do bebê, afirmando estar "neutra" em relação ao gênero.

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