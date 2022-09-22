Claudia Raia revela possíveis nomes de seu terceiro filho

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Raia adiantou alguns possíveis nomes do seu bebê. Após anúncio de sua terceira gravidez, aos 55 anos, internautas brincaram sobre a possibilidade da atriz inspirar uma nova geração de nomes, como aconteceu com Enzo e Sophia.

Os filhos de 25 e 19, respectivamente, são fruto do casamento da artista com Edson Celulari. Em entrevista a Renata Ceribelli, que será exibida no próximo domingo, 25, no Fantástico, Claudia comentou que pretende manter a tradição.

"Não sabemos ainda se é menino ou menina. Então tem alguns nomes aí rolando, mas posso adiantar que a saga italiana continua: talvez Pietra, Matteo, Lucca, está por aí", garantiu.