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Claudia Raia dá à luz Luca, seu terceiro filho

Em setembro de 2022, a atriz usou as redes sociais para anunciar que estava grávida aos 55 anos. Ela fez um vídeo em que aparecia sapateando com o marido, e os dois comemoram a gestação com o resultado de um exame de farmácia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 13:54

Nasceu Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Pelas redes sociais, mamãe e papai avisaram que a criança veio ao mundo neste sábado (11), muito saudável.
"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca", postou Claudia.
Amigos e famosos parabenizaram o casal. "A gente está tão feliz com a sua chegada!! Seus papais são incríveis demais", escreveu a atriz Vitória Strada. "Alegria geral. Felicidade total", postou Ivete Sangalo. "Que maravilhoso. Bem-vindo, Luca", felicitou Angélica.
Foi em setembro de 2022 que Claudia usou as redes sociais para anunciar que estava grávida aos 55 anos. A atriz fez um vídeo onde aparecia sapateando com o marido, e os dois comemoram a gestação com o resultado de um exame de farmácia. "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou", afirmou na legenda em seu Instagram.
A atriz é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia Celulari, frutos do seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

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