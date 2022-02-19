Cérebro de Paulinha trabalha normalmente, diz cantor do Calcinha Preta

Bell Oliver, do Calcinha Preta, fala do estado de saúde de Paulinha Abelha Crédito: Reprodução/Instagram

Bell Oliver, do Calcinha Preta, usou o Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Paulinha Abelha. A cantora está em coma num hospital de Aracaju (SE) e, segundo Oliver, foi descartada a hipotese de morte cerebral.

"Boa noite, meu povo, passando aqui pra contar a novidade para vocês: graças a Deus, foram feitos exames e constataram que não houve morte cerebral. O cérebro está trabalhando normalmente, as taxas da Paulinha estão normais, a saturação está normal", explicou em vídeo nos stories.

Na sequência, ele falou do tratamento da cantora e pediu por orações: "Foi mudada a hemodiálise para uma mais avançada que pode durar mais tempo e assim retirar mais líquido do corpo. Então vamos continuar em oração. Graças a Deus, estamos mais aliviados e eu tenho certeza que já deu tudo certo".

De acordo com o boletim médico de sexta-feira (18), a cantora segue em coma na UTI e respira com o auxílio de aparelhos.