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Cérebro de Paulinha trabalha normalmente, diz cantor do Calcinha Preta

Bell Oliver atualizou os fãs da banda sobre o estado de saúde da colega de trabalho e falou sobre mudança no tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 14:00

Bell Oliver, do Calcinha Preta, fala do estado de saúde de Paulinha Abelha
Bell Oliver, do Calcinha Preta, fala do estado de saúde de Paulinha Abelha Crédito: Reprodução/Instagram
Bell Oliver, do Calcinha Preta, usou o Instagram para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Paulinha Abelha. A cantora está em coma num hospital de Aracaju (SE) e, segundo Oliver, foi descartada a hipotese de morte cerebral.
"Boa noite, meu povo, passando aqui pra contar a novidade para vocês: graças a Deus, foram feitos exames e constataram que não houve morte cerebral. O cérebro está trabalhando normalmente, as taxas da Paulinha estão normais, a saturação está normal", explicou em vídeo nos stories.
Na sequência, ele falou do tratamento da cantora e pediu por orações: "Foi mudada a hemodiálise para uma mais avançada que pode durar mais tempo e assim retirar mais líquido do corpo. Então vamos continuar em oração. Graças a Deus, estamos mais aliviados e eu tenho certeza que já deu tudo certo".
De acordo com o boletim médico de sexta-feira (18), a cantora segue em coma na UTI e respira com o auxílio de aparelhos.
Paulinha, de 43 anos, foi internada no último final de semana. Ela seguia em turnê com a banda quando se sentiu mal ao desembarcar em Sergipe. Segundo o site Splash, do Uol, a equipe da banda afirma que a cantora está com uma bactéria no cérebro.

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