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Casal devolve cobertor de hotel após 30 anos: 'Éramos jovens e com poucos recursos'

Conta do hotel compartilhou a história nas redes sociais: ‘O que se leva dessa vida, é vida que se leva’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 08:47

Cobertor de hotel é devolvido por casal após 30 anos
Cobertor de hotel é devolvido por casal após 30 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@hotelfraiburgo
Um casal devolveu um cobertor do Hotel Fraiburgo, em Santa Catarina, após 30 anos do furto. Na conta do Instagram, a equipe da hospedagem disse que um senhor deixou a manta e uma carta na recepção na quarta-feira, 3, e foi embora.
A carta dizia que o casal fazia a entrega com "grande alegria e alívio, mas, ao mesmo tempo, envergonhado e arrependido" pela demora de 30 anos e 5 meses para a devolução. Os dois ainda disseram que foram muito bem atendidos na época.
"Fui muito bem atendido neste hotel na época, julho de 1993, e ao fazer o check out, eu levei de forma leviana para que eu e minha namorada na época pudéssemos dormir no carro e continuar nossa viagem pelo Brasil. Foi uma aventura que realizamos. Éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos. Mas com muita vontade de conquistar novos lugares. Muito arrependido pelo dano causado. Peço perdão", completaram.
A administração do hotel gostou da história. "O que se leva dessa vida, é vida que se leva! Somos honrados por de alguma maneira fazer parte dessa história e felizes pelo propósito que se cumpriu", responderam.

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