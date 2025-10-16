Famosos

Carolina Ferraz é sócia de empresa de cannabis no Uruguai

Atriz revelou que é investidora em um empreendimento de cannabis medicinal e deixou claro que não é usuária

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:55

Carolina Ferraz relevou que é investidora de cannabis medicinal Crédito: Renato Rocha Miranda/TV Globo

Carolina Ferraz, 56, surpreendeu ao revelar que é investidora em um empreendimento de cannabis medicinal no Uruguai e que a decisão de apostar nesse mercado não tem qualquer relação com o consumo recreativo da erva.

A atriz e apresentadora, conhecida por seu perfil reservado, contou que investe há cinco anos em uma fazenda dedicada ao cultivo e desenvolvimento genético da planta para fins terapêuticos.

"Foi um ótimo investimento. Estou feliz e impressionada com o potencial dessa indústria", afirmou Carolina em entrevista à revista Breeza. O projeto, liderado por seu enteado Luca Coen, foca na produção de cannabis medicinal com alto teor de CBD e baixíssimo THC, usada principalmente no tratamento de epilepsia. "Eles desenvolveram uma genética premiada, com tecnologia suíça. É um trabalho sério, com muito estudo e resultados reais", completou.

Apesar do entusiasmo empresarial, a atriz faz questão de frisar que não é usuária. Ela relembra que experimentou maconha apenas uma vez, aos 15 anos, e a experiência foi "péssima". "Achei a coisa mais horrorosa do planeta. Fiquei parecendo uma planta, uma ameba. Todo mundo fala que é uma droga leve, mas pra mim foi superpesada. Nunca mais quis saber", contou, entre risos.

Carolina Ferraz afirmou que não é usuária Crédito: Alex Carvalho/TV Globo

Mesmo sem afinidade pessoal com o uso, Carolina diz que reconhece o valor medicinal da planta e apoia o avanço da regulamentação no Brasil. "Já entendi completamente que são coisas diferentes. Uma coisa é fumar para ficar high, outra é o uso medicinal, com acompanhamento médico. O SUS já prescreve, e isso é um caminho sem volta", afirmou.

Empreendedora há anos, Carolina também está à frente da marca Simples by Carolina Ferraz, voltada para cosméticos e cuidados com a pele. Ela, no entanto, descarta o uso de cannabis em sua linha de skincare. "Não tem nenhuma propriedade boa para a pele. As pessoas acham que tudo pode virar moda, mas é preciso ser sério. A cannabis é ótima para tratar, não para embelezar", defendeu.

Além da cannabis, Carolina já se aventurou em outros investimentos nem todos bem-sucedidos. "Perdi um bitcoin e meio porque esqueci a senha da minha carteira. Devia valer uns 600 mil dólares hoje", brincou.

Entre risadas, ela também comentou sobre seu jeito "careta" e sua relação com a fama. "Eu sou muito tranquila, nunca tive essa coisa obsessiva de fã, nem com quem admiro. Já encontrei Marcelo Mastroianni no aeroporto e só quis agradecer pelo trabalho dele. Sou intensa, mas na vida real mesmo, não nas loucuras", disse.

