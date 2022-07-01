Cardi B lança 'Hot Shit' em parceria com Kanye West e Lil Durk

No entanto, a música não ganhará um clipe. Em transmissão ao vivo realizada no Instagram, a rapper disse aos seus fãs que chegou a pensar em cancelar o lançamento, mas decidiu que a música sairia apenas com a arte da capa. "Sabe quando você faz divulgação? Eu não sinto que quero fazer muita coisa desta vez, porque estou tão exausta com todo mundo, cansada das pessoas não fazerem seus trabalhos corretamente, cansada das pessoas fazendo as coisas do jeito delas. Estou cansada."