Cameron Diaz diz que pode ter sido 'mula de drogas' sem saber Crédito: Rafael Andrade/Folhapress

Cameron Diaz revelou que acha que já foi usada como "mula de drogas" no início de sua carreira. A declaração da atriz foi dada em entrevista para Hillary Kerr em sua série de podcasts no Second Life.

Cameron explicou que, para seguir sua carreira de modelo, se mudou para Paris, já que nos EUA não ganhava dinheiro posando. No entanto, lá ela não trabalhou um dia sequer.

Sem sorte como modelo na cidade da luz, a atriz conseguiu um emprego: "Realmente, acho que era como uma mula transportando drogas para o Marrocos, juro por Deus", revelou ela sobre o episódio que ocorreu início dos anos 90 e envolvia receber uma mala trancada.

Quando ela chegou no aeroporto do local foi que percebeu que não sabia o que estava carregando e os funcionários pediram para ela abrir a mala. "Que porr* tem essa mala? Eu sou como essa garota loira de olhos azuis no Marrocos, nos anos 90, estou usando jeans rasgados e botas plataforma, meu cabelo solto. Isso é realmente inseguro", comentou.