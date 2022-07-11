Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Cameron Diaz diz que pode ter sido 'mula de drogas' sem saber

No início de sua carreira, a atriz precisou transportar uma mala de Paris para Marrocos sem saber o que tinha dentro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 15:57

Cameron Diaz diz que pode ter sido 'mula de drogas' sem saber
Cameron Diaz diz que pode ter sido 'mula de drogas' sem saber Crédito: Rafael Andrade/Folhapress
Cameron Diaz revelou que acha que já foi usada como "mula de drogas" no início de sua carreira. A declaração da atriz foi dada em entrevista para Hillary Kerr em sua série de podcasts no Second Life.
Cameron explicou que, para seguir sua carreira de modelo, se mudou para Paris, já que nos EUA não ganhava dinheiro posando. No entanto, lá ela não trabalhou um dia sequer.
Sem sorte como modelo na cidade da luz, a atriz conseguiu um emprego: "Realmente, acho que era como uma mula transportando drogas para o Marrocos, juro por Deus", revelou ela sobre o episódio que ocorreu início dos anos 90 e envolvia receber uma mala trancada.
Quando ela chegou no aeroporto do local foi que percebeu que não sabia o que estava carregando e os funcionários pediram para ela abrir a mala. "Que porr* tem essa mala? Eu sou como essa garota loira de olhos azuis no Marrocos, nos anos 90, estou usando jeans rasgados e botas plataforma, meu cabelo solto. Isso é realmente inseguro", comentou.
Na ocasião, ela contou que a mala não era sua e que não fazia ideia de quem seria. "Esse foi o meu único trabalho que consegui em Paris", disse a estrela, que felizmente, na época, não foi atingida com as rígidas medidas de segurança que estão em vigor nos aeroportos atualmente.

Veja Também

Marisa Monte defende urna eletrônica e protesta contra Bolsonaro em show

Anitta usa vestido transparente e relógio de R$ 250 mil na Itália

'Não foi um clipe de milhões, mas Anitta ficou amarradona', diz Filipe Ret

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados