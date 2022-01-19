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Brunna do "BBB 22" confirma que Ludmilla vai lançar nova música em breve

Durante uma conversa no quarto do "BBB 22", a bailarina cantou um trecho da canção.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 07:43

Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla
Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves revelou nesta terça-feira (18) no "BBB 22" (TV Globo) que a música que Ludmilla fez para ela, "Maldivas", vai ser lançada em breve. Durante uma conversa no quarto, a bailarina cantou um trecho da canção.
"'A minha de fé, minha preferida, eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas'", iniciou a influenciadora. "Tem uma parte que ela fala assim: 'Aquele mar azul bebê, falando nisso, quero fazer uns três com você'", recitou.
Todos os colegas de confinamento que estavam presentes, Eslovênia, Vyni, Lucas, Natália, Eliezer e Rodrigo, vibraram com a composição de Ludmilla para Gonçalves.
"A gente pensa que essas pessoas famosas estão com a vida feita, mas estudam muito", comentou Rodrigo. Brunna respondeu: "ela estuda muito, ouve muito, caça músicas novas o tempo inteiro. Ela respira música".
A canção já havia sido divulgada no episódio extra do documentário sobre Ludmilla na Globoplay, "Rainha da Favela". Na produção, Brunna contou que a artista fez a música em uma viagem das duas em Maldivas, em 2020.

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