Bruna Lombardi participa do Domingão e vira assunto na web

Aos 71 anos, Bruna Lombardi deixou a plateia (e a internet) de queixo caído ao aparecer no Domingão como jurada convidada da Dança dos Famosos neste domingo (21).
Assim que pisou no palco do programa, a atriz foi tietada por Lívia Andrade, que disse achá-la a mulher mais linda do Brasil.
A web foi na onda e se derreteu pela beleza de Bruna, que ainda ganhou uma homenagem no programa de Luciano Huck. Foram exibidas cenas de "Grande Sertão Veredas" (1985), em que a atriz viveu Diadorim.
"Deixei de assistir o jogo de futebol do meu time para admirar Bruna Lombardi na Globo", escreveu um telespectador no X. "Bruna Lombardi desconhece a palavra envelhecer", comentou outro.
A atriz, que acaba de lançar o livro de contos "Manual Para Corações Machucados", participou do júri artístico da competição de dança ao lado de Arlete Salles (85).