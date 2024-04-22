Bruna Lombardi participa do Domingão e vira assunto na web

Bruna Lombardi no Domingão Crédito: Reprodução/Globo

Aos 71 anos, Bruna Lombardi deixou a plateia (e a internet) de queixo caído ao aparecer no Domingão como jurada convidada da Dança dos Famosos neste domingo (21).

Assim que pisou no palco do programa, a atriz foi tietada por Lívia Andrade, que disse achá-la a mulher mais linda do Brasil.

A web foi na onda e se derreteu pela beleza de Bruna, que ainda ganhou uma homenagem no programa de Luciano Huck. Foram exibidas cenas de "Grande Sertão Veredas" (1985), em que a atriz viveu Diadorim.

"Deixei de assistir o jogo de futebol do meu time para admirar Bruna Lombardi na Globo", escreveu um telespectador no X. "Bruna Lombardi desconhece a palavra envelhecer", comentou outro.

A atriz, que acaba de lançar o livro de contos "Manual Para Corações Machucados", participou do júri artístico da competição de dança ao lado de Arlete Salles (85).

Bruna Lombardi dorme no formol. Que mulher linda, meu Deus... — Kestutis (@kestutiskuzmin) April 21, 2024