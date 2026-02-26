Nova liderança

Brothers disputam a primeira fase da 7ª Prova do Líder do BBB 26

A primeira fase ocorre agora e a segunda vai acontecer no programa ao vivo, a partir das 22h25

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 15:17

Brothers disputam a primeira fase da 7ª Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

Os participantes disputam nesta quarta-feira (26) a 7ª Prova do Líder do BBB 26 (Globo). Saiba mais detalhes da dinâmica da semana.

Dessa vez, a prova será dividida em duas etapas. A primeira fase ocorre agora e a segunda vai acontecer no programa ao vivo, a partir das 22h25 (horário de Brasília).

Tadeu explicou que quem vencesse o duelo estaria na fase final. O apresentador ressaltou que o que valia era fazer mais pontos.

Confira os duelos:

Ana Paula desafiou Solange Couto

Jordana escolheu Samira

Gabriela chamou Milena

Breno optou por Marciele

Babu selecionou Cowboy

Juliano desafiou Jonas

Chaiany não teve escolha e vai duelar com Leandro

