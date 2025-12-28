Brigitte Bardot namorou jogador do Flamengo e pôs Búzios na rota do turismo

Bardot veio ao país para passar o verão, acompanhada do então namorado Bob Zagury Crédito: Reprodução/Instagram/@brigittebardotpage

É uma passagem curta de sua biografia, inofensiva em obituários estrangeiros que lembram a trajetória de Brigitte Bardot neste domingo, quando sua morte, aos 91 anos, foi informada à imprensa. No entanto, para fãs e cinéfilos brasileiros, é difícil esquecer a passagem da atriz pelo Brasil, em 1964 - mais especificamente em Búzios, onde uma estátua em tamanho real a eternizou à beira-mar.

Bardot veio ao país para passar o verão, acompanhada do então namorado Bob Zagury, um marroquino-brasileiro que era jogador de basquete do Flamengo no Rio de Janeiro.

Símbolo absoluto do cinema e da cultura pop àquela época, a atriz buscava se distanciar do assédio da imprensa europeia. Foi Zagury quem a levou até Búzios, então uma pequena vila de pescadores no litoral fluminense, ainda fora do circuito turístico internacional.

Mas a fama de Bardot já era incontornável e não conhecia fronteiras. Prova disso é que, quatro anos antes, ela já havia virado uma marchinha de Carnaval, de Jorge Veiga, escrita por Miguel Gustavo - "Brigitte Bardot, Bardot/ Brigitte beijou, beijou/ lá dentro do cinema todo mundo se afobou."

Relatos publicados na imprensa dão conta de que, ali, Bardot encontrou um ritmo de vida mais simples, caminhou pelas praias quase desertas e se misturou à paisagem e ao público com uma naturalidade que contrastava com sua condição estelar.

A atriz também passou pela capital fluminense e esteve no Copacabana Palace. Ela posou para fotógrafos no terraço, em registro que faz parte do livro "Copacabana Palace - Um Hotel e Sua História", do jornalista Ricardo Boechat, com fotos de Sergio Pagano e do arquivo do hotel.

Sua presença no Rio ajudou a transformar Búzios em notícia. Fotos acabaram publicadas em jornais de todo o mundo despertando a curiosidade de viajantes estrangeiros e dando início ao processo que faria do vilarejo um dos destinos mais famosos do Brasil nas décadas seguintes.