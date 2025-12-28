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'Inesquecível BB': Brigitte Bardot recebe homenagens de personalidades

Ao longo de sua carreira no cinema, Bardot marcou o cinema europeu ao redefinir a imagem feminina com papéis ousados e independentes
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 28 de Dezembro de 2025 às 13:46

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot Crédito: Reprodução/Instagram/@brigittebardotpage
A morte de Brigitte Bardot, aos 91 anos, repercutiu nas redes sociais e em manifestações públicas de líderes políticos, artistas e personalidades internacionais neste domingo, 28.
Ao longo de sua carreira no cinema, Bardot marcou o cinema europeu ao redefinir a imagem feminina com papéis ousados e independentes. Ela atuou em mais de 40 filmes, incluindo os longas E Deus Criou a Mulher (1956) e A Verdade (1960) - que foi indicado ao Oscar.

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Para além das telas, a influência de BB também se fez notar na moda e comportamento. Suas aparições recorrentes usando biquíni consolidaram a vestimenta como símbolo de glamour e rebelião.
Mais tarde, ela se dedicou ao ativismo animal e criou uma fundação com seu nome em 1986. Nas décadas seguintes, também colecionou polêmicas. A estrela de cinema publicou livros e concedeu entrevistas em que compartilhou opiniões conservadoras, especialmente sobre temas como migração, cultura francesa e pluralidade racial.

Homenagens internacionais

O presidente da França, Emmanuel Macron, homenageou a atriz por meio de sua conta oficial no X (antigo Twitter). Ele se refere à Brigitte Bardot como lenda do século e como a personificação de "uma vida de liberdade. Segundo ele, a artista foi "uma existência francesa, um brilho universal".
Marine Le Pen também se pronunciou. A líder política de direita descreveu a morte de Bardot como uma perda profunda para a França e destacou o talento e a coragem da atriz em sua homenagem.
Já a cantora, ex-modelo e ex-primeira-dama da França Carla Bruni se referiu à atriz como "inesquecível BB", suas icônicas iniciais. Piers Morgan, personalidade da TV britânica, e o ilusionista Uris Geller também renderam homenagens a Bardot.

Passagem em Búzios

Brigitte Bardot ajudou a transformar Búzios, no Rio de Janeiro, em um destino internacional ao visitar a região nos anos 1960, quando vivia o auge da fama.
Sua passagem marcou tanto a então vila de pescadores, na época parte de Cabo Frio, que hoje ela é lembrada como parte da identidade cultural local. Nas redes sociais, o perfil oficial do município também prestigiou a atriz.

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