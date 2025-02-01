Bom Dia Sábado dá 7 pontos de ibope e quase dobra audiência da Globo nas manhãs

Sabina Simonato e Marcelo Pereira no Bom Dia Sábado Crédito: Reprodução/Globo

A estreia do novo jornalístico da Globo, Bom Dia Sábado, com Sabina Simonato e Marcelo Pereira, registrou a maior audiência da emissora nas manhãs de sábado em 1 ano e meio.

Segundo dados prévios do Ibope, o programa bateu 7 pontos em São Paulo, o que significa um aumento de 34%. No Rio, foi a 11 pontos, um aumento nessa faixa de horário de 65%. Antes da estreia, a emissora costumava registrar 4 pontos de média entre 6h e 8h.

A última vez que o canal havia registrado número desse tipo foi em 29 de julho de 2023, quando a seleção brasileira enfrentou a França na Copa do Mundo Feminina.

Ao mesmo tempo, o SBT ficou em segundo lugar com 1,2 ponto de média com o Sábado Animado. Já a Record registrou o terceiro lugar com 0,8 ponto de média no Brasil Caminhoneiro e no Fala Brasil.