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Jornalismo

Bom Dia Sábado dá 7 pontos de ibope e quase dobra audiência da Globo nas manhãs

A última vez que o canal registrou um número desse tipo foi em 29 de julho de 2023, quando a Seleção enfrentou a França na Copa do Mundo Feminina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 13:43

Sabina Simonato e Marcelo Pereira no Bom Dia Sábado
Sabina Simonato e Marcelo Pereira no Bom Dia Sábado Crédito: Reprodução/Globo
A estreia do novo jornalístico da Globo, Bom Dia Sábado, com Sabina Simonato e Marcelo Pereira, registrou a maior audiência da emissora nas manhãs de sábado em 1 ano e meio.
Segundo dados prévios do Ibope, o programa bateu 7 pontos em São Paulo, o que significa um aumento de 34%. No Rio, foi a 11 pontos, um aumento nessa faixa de horário de 65%. Antes da estreia, a emissora costumava registrar 4 pontos de média entre 6h e 8h.
A última vez que o canal havia registrado número desse tipo foi em 29 de julho de 2023, quando a seleção brasileira enfrentou a França na Copa do Mundo Feminina.
Ao mesmo tempo, o SBT ficou em segundo lugar com 1,2 ponto de média com o Sábado Animado. Já a Record registrou o terceiro lugar com 0,8 ponto de média no Brasil Caminhoneiro e no Fala Brasil.
O Bom Dia Sábado fez sucesso nas redes sociais e foi muito elogiado, sobretudo pela química entre os apresentadores.

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