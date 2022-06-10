Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Bolsonaro ironiza crítica de Mark Ruffalo e diz que 'protege' o Estado de Direito
Na web

Bolsonaro ironiza crítica de Mark Ruffalo e diz que 'protege' o Estado de Direito

Nas redes sociais, o astro de Hollywood "aconselhou" o presidente americano, Joe Biden, a não confiar no mandatário brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 13:19

Jair Bolsonaro veta Lei Paulo Gustavo
Jair Bolsonaro  Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro ironizou uma publicação em que o ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk nos cinemas, criticava a sua participação na Cúpula das Américas, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o astro de Hollywood "aconselhou" o presidente americano, Joe Biden, a não confiar no mandatário brasileiro: "O homem com quem você está se encontrando hoje não respeita a democracia e ameaça consistentemente dar um golpe", escreveu.
Em resposta, Bolsonaro chamou o ator de Mark "Ruffles" e desqualificou o personagem da Marvel. "Estou certo de que você nunca leu a Constituição brasileira, mas eu te garanto que ela não é nada perto das complicadas falas que você tem de decorar no script do Hulk: 'AHGFRR'", publicou o presidente, em inglês.
"Leia e você vai ver que estou não apenas respeitando, mas protegendo o estado de direito do Brasil", completou. Em seguida, comparou a si mesmo com o Capitão América e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Thanos, vilão emblemático no arco narrativo da série de filmes dos Vingadores, da Marvel.
Bolsonaro está em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde participa da IX Cúpula das Américas, evento organizado pela Casa Branca para estimular a cooperação entre os países americanos. Ele se encontrou com o presidente Joe Biden nesta quinta-feira, 9, e, hoje, tem agenda com os presidentes da Colômbia, Iván Duque, e do Equador, Guillermo Lasso.
Manifestantes aproveitaram a presença do chefe do Executivo no país para protestar contra o desmatamento e na cobrança por empenho nas buscas pelo desaparecimento de Dom Phillips, jornalista inglês do The Guardian, e do indigenista Bruno Pereira. Caminhões circulam pelas ruas de Los Angeles carregando mensagens como "Onde estão Dom e Bruno?", "Mentiroso na cidade", "Fora Bolsonaro" e "Não confie em Bolsonaro".
O ator Mark Ruffalo tem acompanhado a política brasileira; no âmbito das redes sociais, ele foi uma das principais vozes internacionais na campanha em defesa do voto jovem e já fez diversas publicações sobre o tema.

Veja Também

Jorge Aragão anuncia pausa para cirurgia na vesícula

Matheus, eliminado do reality No Limite, diz que o jogo é para quem quiser

Coleção de Vini Jr., do Real Madrid, tem relógios que valem até R$ 700 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados