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Romance

Billie Eilish sobre Jesse Rutherford: 'Achava que ele era o homem mais gato vivo'

Cantora ainda falou sobre o relacionamento passado com o ator Matthew Tyler Vorce, deu ‘crítica construtiva’ aos fãs e comentou sobre um novo álbum
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 16:21

Billie Eilish e Jesse Rutherford foram fotografados se beijando
Billie Eilish e Jesse Rutherford Crédito: Reuters/Folhapress/ Fotoarena/Folhapress
A cantora Billie Eilish comentou pela primeira vez sobre seu relacionamento com Jesse Rutherford, vocalista da banda The Neighbourhood. Rumores de que os dois estariam juntos tiveram início em outubro deste ano, após terem sido vistos de mãos dadas durante o Hollywood Horror Nights, um evento de Halloween em Los Angeles.
Nesta segunda, 28, Billie fez a sequência de entrevistas promovidas pela revista norte-americana Vanity Fair pelo sexto ano seguido e refletiu sobre vários pontos do estágio atual de sua vida.
Ao ver um trecho da entrevista concedida no ano passado, a cantora relembrou o relacionamento com o ator Matthew Tyler Vorce.
Eles ficaram juntos por quase um ano e o término foi confirmado por Matthew no início do ano. A artista se disse "extremamente grata" pela relação. "Eu acho que ele está tão mais feliz agora, o que me faz realmente feliz", comentou.
Ela então confirmou o namoro atual e contou que está "muito animada e contente". "Eu consegui chegar em um ponto da minha vida que eu não apenas sou conhecida pela pessoa que eu achava o homem mais gato vivo, como também peguei ele", disse.
Em seguida, a cantora brincou pedindo uma "salva de palmas" a ela mesma. Sobre o que a faz feliz em um relacionamento, Billie comentou que sua "linguagem do amor" é o "toque físico".
"Eu preciso tocar, acariciar, abraçar. Qualquer coisa que envolva toque físico é realmente importante para mim", afirmou. A artista revelou que liberdade também é algo importante em um namoro para ela.
"Não quero ser controlada. Quero ter confiança, quero ter espaço, amor, atenção e admiração", contou. Falando sobre a admiração que sente por Jesse, Billie comentou que o sentimento é mútuo.
"Eu me sinto muito inspirada pela pessoa com quem estou agora e ele também é inspirado por mim", finalizou.
Billie Eilish deu 'crítica construtiva' aos fãs e falou sobre novo álbum
A cantora ainda separou um momento para dar uma "crítica construtiva" aos fãs e disse para eles confiarem nela. "Eu estou no controle, sei o que estou fazendo, estou bem. Eu não vou a lugar nenhum", afirmou.
Recentemente, Billie foi criticada por conta diferença de idade da artista e de Jesse, especialmente após os artistas terem escolhido fantasias de bebê e idoso no último Halloween. A cantora tem 20 anos e o vocalista, 31.
Comentando sobre um possível novo lançamento, Billie disse que tem visto mais o irmão, o cantor e produtor Finneas O’Connell, para se dedicar a um álbum.
"É muito empolgante. Nós temos dias específicos em que nos vemos, o que é bem legal porque, você sabe, você fica 'preso' na vida", disse.

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