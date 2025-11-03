Editorias do Site
Betty Gofman deixa 'Êta Mundo Melhor!' no meio da trama e fãs ficam inconformados

Medéia, personagem interpretado pela atriz, foi mandada para um hospital psiquiátrico depois de engolir o mapa que levaria a um tesouro

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:22

Betty Gofman como Medéia, em 'Êta Mundo Melhor!'
Betty Gofman como Medéia, em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: TV Globo/Divulgação

Na semana passada, a personagem Medéia, interpretada pela atriz Betty Gofman na novela Êta Mundo Melhor! foi internada em um hospital psiquiátrico e não deve aparecer novamente na trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e dirigida por Amora Mautner.

Em suas redes sociais, a atriz se despediu da personagem: "Essa foi a minha última cena nessa novela adorável que amei fazer. Medéia foi pro hospício e vai morar pra sempre no meu coração. Aqui agradeço a minha amiga querida Amora Mautner, essa diretora talentosa demais, que me fez esse convite lindo." Na legenda que acompanha o vídeo de uma cena da novela, Betty agradeceu ainda aos colegas de cena, aos autores e à equipe de produção.

A reação dos fãs e amigos de Betty Gofman foi imediata. "Vamos fazer uma campanha #voltamedeia", escreveu a atriz Cristiane Amorim, colega de Betty em Êta Mundo Melhor!. "Que pena, viu, Medéia me alegrava muito. Você é uma atriz sensacional", escreveu uma fã. "Medéia não pode deixar a novela, tem que voltar pra casar com o professor Asdrubal e ser feliz", registrou outra.

Na sua última cena na novela, Medéia toma uma decisão drástica e resolve comer o mapa que levaria aos diamantes que seu irmão, Quinzinho (Ary Fontoura), e sua cunhada, Cunegundes (Elizabeth Savala), procuram na fazenda. Diante desta atitude, Cunegundes resolve mandar a cunhada para o hospital psiquiátrico.

