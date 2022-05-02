Bela Gil desiste de candidatura nas eleições de 2022

Bela Gil Crédito: Instagram/@belagil

Filiada ao PSOL desde maio de 2020, a apresentadora e chef de cozinha Bela Gil, 34, desistiu de se candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. "Essa eleições vão ser muito violentas, achei melhor esperar", disse ao portal F5.

Bela está engajada na campanha do ex-presidente Lula (PT) e foi a anfitriã de um almoço, em fevereiro passado, em torno do petista e de sua noiva, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. Participaram do encontro especialistas e representantes de movimentos sociais. O assunto em pauta foi, basicamente, a alimentação e a fome no país.

A apresentadora está na lista de convidados para o casamento de Lula e Janja, no próximo dia 18, em São Paulo, e não teme cancelamento. Ela costuma se posicionar frontalmente contra o governo de Jair Bolsonaro - muitas vezes com humor.