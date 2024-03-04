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BBB 24: Sem saber de fim de casamento, Lucas pede desculpas para esposa

Buda flertou com Pitel e agora sofre até campanha de cancelamento da ex
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Março de 2024 às 11:50

Lucas Henrique em momento no BBB 24
Lucas Henrique em momento no BBB 24 Crédito: Reprodução/Globoplay
Após flertar com Pitel, Lucas parece temeroso com relação ao seu casamento no BBB 24. Sem saber que sua agora ex-mulher, Camila Moura, tem feito campanhas de cancelamento nas redes sociais, rasgado fotos e colocado fim ao matrimônio, o capoeirista pediu desculpas.
"Camila, me perdoa por ter feito alianças escusas", disse ele. Depois, se declarou para ela, disse que tinha saudades e que estava sentindo falta de dormir ao lado dela.
Do lado de fora do confinamento, a agora ex-mulher tem feito vídeos contra o brother. Até uma vaga para entrar no Conversa com o Eliminado, ela pediu para Boninho com o intuito de desmascarar Buda ao vivo.
Após Lucas ter flertado com Pitel na festa de sexta (1º), Camila apagou as fotos de casal das redes sociais, deu indícios do fim de seu casamento e, rapidamente, ultrapassou 'por muito' o número de seguidores do marido no Instagram.
Às 21h deste domingo (3), Camila somava um milhão de seguidores. Para comparação, no mesmo horário, Lucas, conhecido como Buda, tinha 132 mil.
Ela também mudou todo o perfil do Instagram, indicando que o casamento chegou ao fim. Apagou fotos com Lucas, fez as malas do marido, rasgou fotografias de casal e disse que fará mutirão de votos para Davi, participante para o qual está torcendo agora.

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