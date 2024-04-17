BBB 24: Isabelle mostra força da região Norte e fica em terceiro lugar no reality

Isabelle, 31, conquista terceiro lugar no BBB 24 com 14,98% dos votos. Tadeu Schmidt, 49, anunciou a decisão do público no começo da madrugada desta quarta-feira (17).
A trajetória da dançarina amazonense foi marcada pela sua parceria com Davi. A relação entre os dois foi alvo de ataques do elenco e de especulações fora da casa. Psicólogas entrevistadas pelo site F5 afirmaram que a conexão entre os dois espanta as pessoas que não estão acostumadas a ver amizade entre homens e mulheres.
A sister não chegou a vencer uma prova do anjo e cedeu uma liderança para Beatriz depois de ganharem juntas uma prova de resistência.
O que prevaleceu no jogo de Isabelle foi seu carisma, capaz de unir até os bois folclóricos e rivais: Caprichoso e Garantido, do festival de Parintins.
Outro feito notável da participação da sister foi o apoio da emissora A Crítica, do Amazonas. A concorrente da Globo interrompeu sua programação por volta das 21h30 desta terça-feira (16) para o público torcer pela manauara.
Além do prêmio milionário e do público, a amazonense conquistou o coração de Matteus, com quem viveu um romance nestes últimos dias do reality.