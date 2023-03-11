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BBB 23: MC Guimê é o novo líder e Larissa e Cesar são os novos anjos

Confira o que rolou da noite de sexta (10) até a tarde deste sábado (11) na casa mais vigiada do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Março de 2023 às 14:47

BBB 23: MC Guimê é o novo líder e Larissa e Fred são os novos anjos
BBB 23: MC Guimê é o novo líder e Larissa e Cesar são os novos anjos Crédito: Twitter/@bbb
Uma nova liderança e uma dupla "improvável" agitam a casa do BBB23: Mc Guimê é quem ocupa o trono e Larissa e Cesar Black dividem as asas e aréolas nesta semana. Confira, a seguir, como as dinâmicas foram definidas:

MC GUIMÊ LÍDER E RICARDO GARANTE PRÊMIO

Na noite desta sexta (10), o resultado da última prova do líder foi decidido ao vivo. Guimê e Ricardo foram os últimos a deixarem a Prova do Líder de resistência na manhã de ontem. O resultado ficou para o programa, à noite.
Tadeu Schmidt conversou com os brothers e, depois de certa indecisão, eis o que ficou definido: MC Guimê é o novo líder do BBB 23 e Ricardo leva para casa R$ 20 mil de prêmio.
Guimê, então, indicou os integrantes do VIP da semana: Sapato, Aline e Alface. Sarah chegou a ser nomeada para o grupo por Ricardo, mas Tadeu Schmidt não permitiu. "Quem toma as decisões é o líder, e não você", insistiu o apresentador.

LARISSA E CESAR BLACK FORMAM DUPLA IMPROVÁVEL

Neste sábado (11), foi realizada mais uma prova do anjo. Os brothers tiveram que competir em duplas e Larissa e Cesar Black foram  os terceiros a disputar.
Ganharia quem montasse completasse a prova no menor tempo e a dupla conseguiu concluir em 181.084 segundos, ficando à frente dos outros brothers. 
Para o castigo do monstro, os escolhidos pela dupla foram Marvvila e Ricardo — além de perder 300 estalecas, o brother saiu do VIP e foi para a Xepa.
Os dois serão "puxa-sacos" e terão que passar o tempo todo segurando, claro, um saco. Ao sinal, eles deverão se dirigir até o gramado e terão que mostrar como se puxar o saco.
Para desfrutar do almoço do anjo, tiveram que escolher dois brothers. Larissa escolheu Fred e Cezar escolheu Domitila Barros.

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